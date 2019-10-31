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Хоккеист силовым приемом выкинул арбитра за борт

Хоккеист силовым приемом выкинул арбитра за борт

Курьезный эпизод в хоккейном матче.

В поединке регулярного чемпионата КХЛ между подмосковным "Витязем" и СКА из Санкт-Петербурга во втором периоде хоккеист СКА Андрей Зубарев зачем-то применил силовой прием против лайнсмена. После этого силового приема арбитр в бквальном смысле улетел за борт.

Сам же матч завершился в основное время вничью 2:2. Не изменился счет в овертайме. После чего СКА победил в серии буллитов.


Агентство Телевидения Новости

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