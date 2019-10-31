Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:37
Просмотров: 32

Победа нокаутом на ледовой площадке

Победа нокаутом на ледовой площадке

Драки в хоккее возникают довольно часто. Порой они завершаются очень эффектно

Именно так случилось уже на 2-й минуте матча реегулярного чемпионата НХЛ между "Тампа Бей Лайтинг" и "Нью-Йорк Рейндежрс".

В кулачном бою сошлись хоккеисты этих клубов Патрик Марун и Мишель Хейли. Хейли, значительно уступающий в росте, сначала эффективно защищался, а затем улучил момент и нанес эффектный нокаутирующий удар, которым моментально повалил Маруна.

Сам же матч завершился победой "Рейнджерс" - 4:1.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 