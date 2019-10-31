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Тяжелая травма при приземлении на руку. Рука сломана
Баскетболист "полетел" с мячом к корзине соперников, но полет завершился очень-очень неудачно - серьезной травмой.
В матче регулярного чемпоината НБА встречались "Сан-Франциско" и "Финикс".
Разыгрывающий "Сан-Франциско" Стефен Карри был заблокирован в прыжке сразу двумя соперниками, один из которых еще и навалился при падении на руку Карри.
В результате у Карри диагностирован перелом пястной кости на левой руке. По меньшей мере, месяц баскетболисту придется провести в гипсе.
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