Часть домов в Харькове, несмотря на морозы, всё еще без тепла

Анатолий живет в доме по улице Леся Сердюка, 50. Рассказывает, что первые ночные заморозки встретил с холодными батареями в квартире. Из-за аварии на теплосетях уже несколько дней в доме холодно - температура не поднимается выше 15 градусов, а теплые вещи и одеяла ночью уже не спасают.

Анатолий, живет в доме по ул. Леся Сердюка, 50

С начала отопительного сезона было, вот два дня нету. Тепло на дворе было, тепло в квартире было, а сейчас холодно

Да и сама подача отопления часто вызывает вопросы, ведь даже тогда, когда оно как бы и есть - в квартире крайне некомфортно, рассказывает Ксения.

А в придачу, говорит девушка, сегодня утром еще и исчезла горячая вода.

Ксения

Ощущение, будто, на ночь включают, а утром отключают на целый день. Просто ночью не холодно, а утром просыпаешься в очень холодной квартире

Территорию возле дома коммунальщики разрыли еще в конце лета. Однако по неизвестным причинам, такая "реновация" растянулась до конца октября. Все это время небольшими кусочками заменяли трубы, рассказывают местные жители, которые с беспокойством следили за ходом ремонтных работ.

Надежда, местная жительница

Садик рядом, школа рядом, мы, пенсионеры, “шкандыбаем”, но вот молодежь - она вот как-то лазит по этому, а нам это же неудобно, а дети ... щас каникулы, это ужас какой-то. Порядка нет и всё. Теплосеть, то им не платили, вроде бы город выделил им уже 90 миллионов уже на зарплаты, все равно теперь нету

Люди говорят, за несколько месяцев работающих коммунальщиков у разрытых участков видели всего несколько раз. За это время даже успели протоптать тропинку от одного дома к другому. Ведь эта территория уже даже не ограждена.

Вадим, местный житель

И они разобрали, и вот так вот всё стоит. Видите - всё разбросали, даже забор убрали, люди уже обходят, обходили за гаражами, вот тут протоптали дорожку, видно, что не первый день. Так что - вот так вот всё делается

Пока же, по информации “Харьковских тепловых сетей”, работы по подключению тепла продолжаются. По состоянию на 15:00, КП подключило к отоплению 81 процент домов коммунальной собственности. Учитывая это, начало ноября жители домов многих районов города встретят с холодными батареями.

Агентство Телевидения Новости