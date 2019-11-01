В поселке под Харьковом ввели карантин из-за бешенства лисы

В поселке Бабаи Харьковского района 29 октября был зарегистрирован случай бешенства у лисы.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотреблужбы в Харьковской области.

Диагноз у животного был подтвержден лабораторно.

В связи с этим на территории поселков Бабаи, а также в прилегающих лесных и полевых массивах введен карантин, в соседнем поселке Покотиловка и в очаге обнаружения животного проводятся соответствующие меры.

Агентство Телевидения Новости