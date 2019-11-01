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В поселке под Харьковом ввели карантин из-за бешенства лисы
В поселке Бабаи Харьковского района 29 октября был зарегистрирован случай бешенства у лисы.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотреблужбы в Харьковской области.
Диагноз у животного был подтвержден лабораторно.
В связи с этим на территории поселков Бабаи, а также в прилегающих лесных и полевых массивах введен карантин, в соседнем поселке Покотиловка и в очаге обнаружения животного проводятся соответствующие меры.
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