Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 41

Директору харьковского предприятия, который пытался присвоить более 600 тысяч на ремонте дороги, сообщили о подозрении

Директору харьковского предприятия, который пытался присвоить более 600 тысяч на ремонте дороги, сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили директора одного из предприятий Харькова, который пытался завладеть бюджетными средствами в сумме более чем 630 000 гривен при выполнении работ по капитальному ремонту дорог в городе Первомайском Харьковской области. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина пытался завладеть бюджетными средствами, используя свое служебное положение. Он сознательно завышал стоимость указанных работ в официальной документации предприятия, что подтверждается выводами проведенных экспертиз.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документы и вещественные доказательства.

Директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 