В Безлюдовке горел частный дом, пострадал мужчина

1 ноября в 04:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на двух хозяев в переулке Новоселовском в поселке Безлюдовка Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 80 кв.м.

В 05:15 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 7:20 - ликвидировали.

Вследствие этого пожара владелец одной из половин дома, мужчина 1957 года рождения, получил ожоги и отравление угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи в Харькове.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости