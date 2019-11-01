Харьковчанин просит горсовет установить государственную символику Украины на вагонах метро - петиция

Харьковчанин просит установить на вагонах поездов харьковского метрополитена государственную символику - флаг и герб Украины.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Прошу установить государственную символику Украины на всех вагонах метро (аналогично вагонам метро Нью-Йорка)», - пишет автор петиции Иваничук Виктор Богданович.

По его мнению, это необходимо для повышения патриотизма жителей и гостей города.

Сбор подписей под петицией стартовал 30 октября.

На данный момент ее поддержали несколько человек.

Если петиция наберет 5 тысяч подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

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