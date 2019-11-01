На выходные в Харькове - до 9 градусов тепла: прогноз погоды

На выходные в Харькове ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в субботу, 2 ноября, в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью – 4-6 градусов мороза, днем – 4-6 градусов тепла.

В воскресенье в городе будет облачно, без существенных осадков, ветер - 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.

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