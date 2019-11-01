Законопроект об отмене адвокатской монополии признан конституционным - КСУ

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным президентский законопроект об отмене адвокатской монополии. Об этом сообщается на сайте суда.

"Признать соответствующим требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно отмены адвокатской монополии)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предоставление профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, зато представительство лица в суде может быть осуществлено по выбору лица адвокатом или другим субъектом.

Конституционный Суд Украины констатирует, что предложенные изменения не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина и не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, соответствуют требованиям Конституции.

Конституционный Суд Украины констатирует, что на время предоставления им этого заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией, не принято, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

Вывод КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжалован.

Как сообщалось, 2 сентября комитет по правовой политике Верховной Рады рекомендовал Верховной Раде отправить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии. Тогда во время обсуждения звучала мысль, что адвокатская монополия продолжит действовать согласно Кодексам. Однако представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины Михаил Диденко призвал отложить рассмотрение этого вопроса и провести консультации с адвокатскими объединениями.

Напомним, Верховная Рада внесла соответствующую норму в Конституцию в июне 2016 года в рамках судебной реформы.

3 сентября Верховная Рада отправила на вывод в Конституционный суд президентский проект изменений к основному закону № 1013 об отмене адвокатской монополии.

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