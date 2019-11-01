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В Харькове зарегистрировали случай заболевания дифтерией

В Харькове зарегистрировали случай заболевания дифтерией

В Харькове зарегистрировали первый случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина.

"У нас зарегистрирован первый случай дифтерии. К сожалению, он произошел в Харькове. Жительница города Харькова обратилась с жалобами на боль в горле, повышение температуры тела до 39 градусов", - рассказала Куфтерина.

Женщину направили в инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз – локализованная форма дифтерии миндалин.

Состояние 29-летней пациентки, по оценкам медиков, сейчас удовлетворительное. 

Агентство Телевидения Новости

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