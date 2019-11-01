Сегодня 17:11
Просмотров: 36
Последняя хака сборной Новой Зеландии на чемпионате мира-2019 по регби
В Японии на чемпионате мира по регби дошло дело до непосредственного розыгрыша медалей.
Сегодня в матче за 3-е место встретились сборные Новой Зеландии и Уэльса.
Предваряла поединку традиционный новозеландский боевой танец хака в исполнении регбистов этой страны.
Вдохновившись, новозеландцы одержали убедительную победу 40:17 и завоевали "бронзу".
В матче был и курьезный эпизод, когда валлийский регбист снял с соперника трусы.
Завтра, в финале, сойдутся сборные Англии и ЮАР.
Загрузка...