За что боролся на то и напоролся: в Индонезии борца с изменами за связь с замужней женщиной наказали палками

Мужчину по имени Мухлис бин Мухаммед из Совета Ачеха суд приговорил к публичной порке. Мужчина и его подруга были пойманы в сентябре, по-видимому, в машине, припаркованной возле туристического пляжа.

Он получил 28 ударов, а его любовница - 23 удара, передает Би-би-си. Порка состоялась 31 октября.

Теперь Мухлиса исключат из городского совета. Герой этой истории Мухлис живет в очень консервативном индонезийском регионе Ачех, единственном в стране, где практикуется применение шариата.

"Любой должен быть выпорот, если его вина будет доказана, даже если он является членом городского совета", - сказал о нормах шариата Хусайни Вахаб, заместитель мэра района Ачех Бесар, где живет Мухлис.

Мухлис бин Мухаммед также является исламским религиозным лидером в регионе.

Гомосексуальные отношения и азартные игры также наказываются в Ачехе публичной поркой.

В 2017 году порке палками были подвергнуты двое мужчин, уличенных в сексуальном контакте. Каждый из них получил по 83 удара. Обычно палка сделана из ратана. Те, кто проводит порку, надевают закрывающую лицо и тело одежду, чтобы их нельзя было узнать. Порка проходит публично, но детям запрещено смотреть на эту процедуру.

Агентство Телевидения Новости