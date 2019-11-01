За что боролся на то и напоролся: в Индонезии борца с изменами за связь с замужней женщиной наказали палками
Мужчину по имени Мухлис бин Мухаммед из Совета Ачеха суд приговорил к публичной порке. Мужчина и его подруга были пойманы в сентябре, по-видимому, в машине, припаркованной возле туристического пляжа.
Он получил 28 ударов, а его любовница - 23 удара, передает Би-би-си. Порка состоялась 31 октября.
Теперь Мухлиса исключат из городского совета. Герой этой истории Мухлис живет в очень консервативном индонезийском регионе Ачех, единственном в стране, где практикуется применение шариата.
"Любой должен быть выпорот, если его вина будет доказана, даже если он является членом городского совета", - сказал о нормах шариата Хусайни Вахаб, заместитель мэра района Ачех Бесар, где живет Мухлис.
Мухлис бин Мухаммед также является исламским религиозным лидером в регионе.
Гомосексуальные отношения и азартные игры также наказываются в Ачехе публичной поркой.
В 2017 году порке палками были подвергнуты двое мужчин, уличенных в сексуальном контакте. Каждый из них получил по 83 удара. Обычно палка сделана из ратана. Те, кто проводит порку, надевают закрывающую лицо и тело одежду, чтобы их нельзя было узнать. Порка проходит публично, но детям запрещено смотреть на эту процедуру.