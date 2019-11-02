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Госисполнителей, обвиняемых в получении 3 тысяч долларов взятки, будут судить

Госисполнителей, обвиняемых в получении 3 тысяч долларов взятки, будут судить

На Харьковщине будут судить бывшего старшего исполнителя и начальника исполнительной службы одного из районов области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 3000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствием установлено, что исполнитель одного из городских районных отделов государственной исполнительной службы, будучи в сговоре со своим руководителем, требовали и получили неправомерную выгоду за вынесение постановления о закрытии исполнительного производства. 

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Двум экс-госслужащим грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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