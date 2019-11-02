Рассмотрение апелляции по делу «Терезы» перенесли
Харьковский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор сотруднице так называемого «Министерства государственной безопасности «ДНР», гражданке РФ Ларисе Чубаровой, также известной как «Тереза».
Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, заседание перенесли на 21 ноября в связи с отпуском одного из судей-членов коллегии.
Напомним, приговор Ларисе Чубаровой был вынесен 29 июня 2017 года Киевским районным судом Харькова.
Чубарова и ее адвокат подали на приговор апелляционные жалобы.
Апелляционный суд безуспешно пытался рассмотреть жалобу на него три раза, однако 3 мая 2018 взяла самоотвод вся коллегия судей, а 18 июля 2018 и 26 апреля 2018 о самоотводе заявляли члены коллегии.
Напомним, как сообщалось, 7 апреля 2015 сотрудники контрразведки совместно с коллегами из УСБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове.
Тогдашний советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что задержанной оказалась гражданка Российской Федерации, сотрудница так называемого «Министерства государственной безопасности «ДНР» с позывным «Тереза».
Следствием установлено, что задержанная в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций.
После начала боевых действий на Донбассе "Тереза" выехала в Донецк.
В феврале 2015 "Тереза" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших на территории региона.
В результате проведения обысков по месту временного проживания задержанной правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, военное снаряжение, а также антиукраинскую символику.
22 сентября 2015 обвинительный акт в отношении Чубаровой направили в суд.
29 июня 2017 Киевский райсуд Харькова признал ее виновной в участии в незаконых вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.