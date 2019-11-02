На Харьковщине нашли около сотни боеприпасов

На Харьковщине 1 ноября пиротехники ГСЧС ликвидировали 96 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском и Нововодолажском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в Нововодолажском районе, в 500 метрах от села Ракитное в лесном массиве были найдены 52 артснаряда различных калибров, 38 минометных мин калибром 82мм и 50 мм и 4 гранаты Ф-1.

А в Харьковском районе, на улице Леси Украинки, 220 в Мерефе обнаружили 1 минометную мину калибром 82 мм.

Все взрывоопасные находки специалисты ГСЧС обезвредили без происшествий.

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