На Алексеевке в сторону выезда из Харькова изменилась схема движения транспорта

На Алексеевке в сторону Окружной изменилась схема движения.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, сейчас по проспекту Людвига Свободы на участке от дома №60-а до проспекта Лозовеньковского организовано двустороннее движение транспорта.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с восстановительными строительными работами на проспекте.

Полноценное движение по проспекту возобновят после завершения работ.

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