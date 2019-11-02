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На Алексеевке в сторону выезда из Харькова изменилась схема движения транспорта
На Алексеевке в сторону Окружной изменилась схема движения.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, сейчас по проспекту Людвига Свободы на участке от дома №60-а до проспекта Лозовеньковского организовано двустороннее движение транспорта.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с восстановительными строительными работами на проспекте.
Полноценное движение по проспекту возобновят после завершения работ.
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