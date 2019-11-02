На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ООС из запрещенного оружия
1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается в сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.
«Противник обстреливал позиции позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия»,- говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
у Талаковки - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;
два раза у Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Марьинки - из СПГ и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов:
у Майорского - из станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
дважды вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку от Хутора Свободного - из крупнокалиберных пулеметов;
возле Троицкого - из автоматических гранатометов.
По данным ООС, 1 ноября потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Как отмечается, с начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.
Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.