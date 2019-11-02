На Харьковщине в полицию принесли полтысячи единиц оружия и более двух тысяч боеприпасов

Правоохранители подвели итоги осеннего месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, который проводился с 1 по 31 октября на Харьковщине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По итогам мероприятия стало известно, что в полицию граждане добровольно сдали на 250 единиц оружия и боеприпасов больше, чем весной.

Об этом заявил старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы УПД ГУНП в Харьковской области Владислав Штомпель во время брифинга.

Так, в течение октября граждане принесли в подразделения полиции 509 единиц огнестрельного оружия, среди которых: 65 единиц нарезного армейских образцов, 32 - нарезного охотничьего, 297 - гладкоствольного охотничьего, 63 - холодного и 6 единиц самодельного оружия.

Кроме этого граждане сдали в полицию 2316 боеприпасов.

По 25 единицам оружия и специальных средств сейчас решается вопрос о регистрации данного оружия на сдавших его лиц.

По словам Владислава Штомпеля, каждая единица сданного оружия и спецсредств проверяется по учетам о возможности ее похищения, потери или причастности к совершению преступлений.

Все лица, которые с 1 по 31 октября добровольно сдали в полицию оружие, боеприпасы, взрывные материалы и специальные средства, хранившиеся ими незаконно, освобождены от уголовной ответственности, напомнили в полиции.

Согласно Уголовному кодексу Украины незаконное владение и хранение оружия предусматривает уголовную ответственность на срок от 3 до 7 лет.





Агентство Телевидения Новости