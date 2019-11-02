Ковалеву пришлось взвешиваться без трусов перед боем с Альваресом

В Лас-Вегасе прошли последние публичные мероприятия перед боксерским мегафайтом между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.- взвешивание и дуэль взглядов

Альварес, поднявшийся в эту весовую категорию - 175 фунтов (79,379 кг), без проблем вложился в ее лимит, завесив на 79,2 кг.

А вот у Ковалева при взвешивании возникли серьезные проблемы. Сначала весы под ним показали 176 фунтов. Затем Ковалев снял нагрудный крестик, но и это не помогло - 175,5 фунтов. Тогда Ковалев снял трусы. И всё равно вышло чуть больше, чем 175 фунтов.

По регламенту Ковалеву был дан час на сгонку веса.

До того, как покинуть сцену, он провел дуэль взглядов с Альваресом.

А затем за 10 минут Ковалев сумел избавиться от нескольких лишних граммов, и вновь взвесившись без трусов, показал необходимые 175 фунтов.





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