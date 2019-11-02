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Глава Минздрава уволила всех своих советников

Глава Минздрава уволила всех своих советников

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая решила уволить всех своих советников, поскольку не видит в них необходимости. Об этом стало известно из заявления чиновницы на Facebook.

“С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет "советников" - подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра. А его личное мнение слышат как позицию министерства. Это недопустимо", - заявила Скалецкая.

По ее мнению, большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат, но не имели никакой ответственности.

Скалецкая намерена в дальнейшем работать с экспертной средой над решением конкретных задач и продвижением приоритетов. Она подчеркнула, что статусов "советника" в её министерстве больше не будет.

13 октября сообщалось, что министр Зоряна Скалецкая пригласила в статусе своих советников заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения Алексея Яременко, эксперта из 20 летним опытом в сфере общественного здоровья Виктора Ляшко, консультанта НСЗУ по развитию сети поставщиков медицинских услуг Матфея Хренова, а также специалиста по вопросам европейской интеграции Серго Китиашвили.

 

Агентство Телевидения Новости

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