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Харьковчанин Андрей Березовчук пополнил тренерский штаб ПФК "Львов"

Харьковчанин Андрей Березовчук пополнил тренерский штаб ПФК Львов

38-летний футбольный специалист Андрей Березовчук, заканчивавший свою футбольную карьеру в харьковском "Металлисте", принял новый тренерский вызов.

Березовчук вошел в тренерский штаб украинской команды Премьер-Лиги ПФК "Львов".

На этой неделе у львовян сменился главный тренер. Вместо уволенного Владимира Мазяра команду возглавил Егише Меликян

Березовчук теперь приступил к работе в тренерском штабе Меликяна.

ПФК "Львов" в 12-ти турах набрал 8 очков и занимает в украинской Премьер-Лиге последнее 12-е место.

Андрей Березовчук с 2017 года был главным тренером аматорской команды ФК "Волчанск".

Агентство Телевидения Новости

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