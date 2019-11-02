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Сотрудник СБУ вымогал деньги у одесситки

Сотрудник СБУ вымогал деньги у одесситки

В Одессе задержали сотрудника Службы безопасности (СБУ), который вместе с сообщником требовали более 35 тысяч гривен от местной жительницы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что за эту сумму злоумышленники обещали содействие в возвращении женщине автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и якобы гарантировали невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

«Сотрудники СБУ задокументировали перечисление на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тысяч гривен. Сейчас в рамках начатого уголовного производства, проводятся обыски по местам работы и жительства фигурантов дела», – сообщили в СБУ.

Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

 

Агентство Телевидения Новости

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