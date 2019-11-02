Жесточайший нокаут. Боксер "вырубил" соперника на 15-й секунде боя

Америанский боксер легкого веса Хавьер Мартинес, не знающий поражений на профессиональном ринге, провел свой 15-й бой и одержал 15-ю победу. При этом 11-ю - нокаутом. Нокаут вышел быстрым и зрелищным.

Мартинес в Лас-Вегасе дрался против филиппинца Джесси Криса Росалеса.

Спустя 15 секунд после начала боя Росалес уже находился в горизонтальном состоянии. Произошло это после сокрушительной двойки Мартинеса.

Рефери даже не начинал отсчет до 10-ти. Было понятно, что это - нокаут.





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