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Ситуация с дифтерией в Украине контролируемая - Минздрав

Ситуация с дифтерией в Украине контролируемая - Минздрав

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине не идет речь о серьезной эпидемии дифтерия.

В нашей стране контролируют ситуацию с дифтерией, рассказала министр в интервью BBC News Україна.

Она подчеркнула, что государство в 2019-м может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки от дифтерии, и этого количества хватит. 

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки… То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - отметила чиновница.

Скалецкая добавила, что сыворотка нужна только тем, кто подхватил дифтерию. "…Лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой", - добавила глава Минздрава.

 

Агентство Телевидения Новости

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