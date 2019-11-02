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"Шахтер" продолжает доминировать в чемпионате Украины. Крупная выездная победа над "Карпатами"

Шахтер продолжает доминировать в чемпионате Украины. Крупная выездная победа над Карпатами

В 13-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги лидер - донецкий "Шахтер" играл во Львьве с местными "Карпатами".

"Шахтер" выставил на матч многих игроков, редко попадающих в основной состав. Один из них - нападающий Андрей Борячук, вообще впервые вышедший в основе в этом сезоне, уже на 10-й минуте матча открыл счет, воспользовавшись ляпом вратаря "Карпат" Романа Пидкивки.

Во втором тайме еще забивали Виктор Коваленко, замкнувший головй подачу с углового,  и Тете выверенным дальним ударом.

В итоге "Шахтер" выиграл 3:0 и возглявляет турнирную таблицу, имея 37 очков.


Агентство Телевидения Новости

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