В Афганистане прогремел взрыв: погибли дети

В Афганистане в результате взрыва неизвестного предмета в провинции Тахар погибли 9 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили афганские силы безопасности, инцидент произошел в районе Дакар на северо-востоке Афганистана. Неустановленное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда рядом проходила группа школьников.

В результате взрыва 9 детей погибли, еще один ребенок получил ранения. Местные власти считают, что взрывное устройство было заложено боевиками радикального движения "Талибан". Однако ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группа.

Агентство Телевидения Новости