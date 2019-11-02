Смерть 23-летнего военнослужащего: проводится проверка

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, вчера утром, 1 ноября, харьковчанин обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию.

По словам 26-летнего мужчины, накануне он встретил своего приятеля и они пошли домой к заявителю. Гость остался ночевать в квартире товарища.

На следующий день мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни. Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Открыто уголовное дело по ст. 115 "умышленное убийство" УК Украины с пометкой "естественная смерть".

Агентство Телевидения Новости