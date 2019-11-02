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Лавренюк может стать заместителем Генерального прокурора - СМИ

Лавренюк может стать заместителем Генерального прокурора - СМИ

Бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк может быть назначен на пост заместителя генерального прокурора Украины.

Об этом Экономическая правда со ссылкой на источник в парламенте.

По данным ЭП, Лавренюк, который с 2016 года занимал должность заместителя министра и отвечал за портовое направление, представлял в транспортном ведомстве интересы главы МВД Арсена Авакова.

После новости в сентябре о том, что Лавренюк может остаться на должности, сразу несколько профильных ассоциаций опубликовали письма на имя президента и премьера с просьбой не допустить его переназначения, поскольку с ним, якобы, связаны едва не все коррупционные скандалы последних лет.

Сам Лавренюк неоднократно опровергал все обвинения в свой адрес и заявлял, что во время его работы в сфере инфраструктуры было проведено много фундаментальных изменений.

28 октября Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве и "планирует двигаться дальше". По данным СМИ, он имеет поддержку руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Агентство Телевидения Новости

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