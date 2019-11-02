Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:22
Просмотров: 26

100 миллионов залога - Дубневичу избрали меру пресечения

100 миллионов залога - Дубневичу избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд принял меру пресечения нардепу Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд выбрал для Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

"Суд постановил отклонить ходатайство генерального прокурора Рябошапки про применение меры пресечения в виде содержания под стражей и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен", - сказала судья.

Отметим, Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича. В зале Дубневичу объявили о подозрении.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 