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На Харьковщине нашли 100-килограммовую авиабомбу

На Харьковщине нашли 100-килограммовую авиабомбу

2 ноября пиротехники ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском и Дергачевском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов, среди которых были: 1 авиационная бомба ФАБ-100 и 5 артснарядов калибра 122 мм.

Все найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках.

Пострадавших нет.

 

Агентство Телевидения Новости

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