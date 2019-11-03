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На Харьковщине нашли 100-килограммовую авиабомбу
2 ноября пиротехники ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском и Дергачевском районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов, среди которых были: 1 авиационная бомба ФАБ-100 и 5 артснарядов калибра 122 мм.
Все найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках.
Пострадавших нет.
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