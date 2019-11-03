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На Павловом Поле троллейбусы №18 и 40 на три дня изменят маршрут

На Павловом Поле троллейбусы №18 и 40 на три дня изменят маршрут

4, 5 и 6 ноября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по улице Деревянко на участке от проспекта Науки до улицы Космонавтов будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги на этом участке.

В это время транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 4 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону пр. Науки.

Троллейбусы в это время будут курсировать так: 

№18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская»;

№40: Парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская».

С 9:30 до 17:30 5 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону ул. Космонавтов. Троллейбусы изменят свои маршруты следующим образом:

№18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская»;

№40: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Парк им. Горького;

в обратном направлении: Парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «пр. Победы».

 

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