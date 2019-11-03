"Юргорден" - чемпион Швеции-2019 по футболу! Невообразимая радость болельщиков

Перед заключительным туром чемпоината Швеции по футболу сразу три команды претендовали на золотые медали. Развяка вышла сверхдраматичной.

В наилучшей ситуации был "Юргорден", опережавший "Мальме" и "Хаммарбю" на 3 очка.

Но после первого тайма мтача с "Норчёпингом" "Юргорден" "горел" 0:2. Поражение "Юргордена" давало шансы и "Мальме" и "Хаммарбю" стать чемпионом Швеции.

Но во втором тайме "Юргорден" сумел отыграться у "Норчёпинга" и свести матч к столь желанному ничейному результату - 2:2. "Мальме" и "Хаммарбю" порбедили - соответственно 5:0 над "Эребру" и 4:1 над "Хеккеном".

В итоге "Юргорден", набравший 66 очков, стал чемпионом Швеции, "Мальме" и "Хаммарбю" набрали по 65 очков и стали серебряным и бронзовым призером.

Ну а после матча "Норчёпинга" с "Юргорденом" тысячи болельщиков "Юргордена" выбежали на поле праздновать успех своей любимой команды.

"Юргорден" стал чемпионом Швеции по футболу в 12-й раз в своей истории. В последний раз эта команда выигрывала золотые медали в уже далеком 2005 году.





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