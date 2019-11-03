"Я тебе голову отрежу": нардеп Кива попал в новый скандал (видео)

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" человеку, который сделал ему замечание. Видео конфликта с участием нардепа, который произошел в центре Киева, обнародовал журналист Денис Казанский.

Как отмечается, что Киву упрекнули охраной и внедорожником.

В ответ на это депутат сказал: "Ты что, придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка". После чего сел в машину.

"Возможно, такие эпизоды и в порядке вещей для любой африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может публично угрожать отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не будет и эта животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты", - отмечает Казанский.

Напомним, ранее одиозного нардепа несколько раз ловили на странном поведении в Раде. Так, в начале октября появилось видео, как после общения с моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса", народный избранник от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Потом Кива зачем-то поднял штанины и подтянул носки.





Агентство Телевидения Новости