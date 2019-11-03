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Какие праздники и памятные даты отмечают украинцы в ноябре

Какие праздники и памятные даты отмечают украинцы в ноябре

Сегодня, 3 ноября, Украина празднует сразу три важных праздника - День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск и День социального работника Украины.

Какие еще праздники и памятные даты отмечают Украины в ноябре, рассказал Обозреватель.

Так, накануне, 2 ноября, прошел Всемирный день мужчин и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Также в этом месяце празднуется День достоинства и свободы – для праздника выбрано 21 ноября, как день начала двух крупнейших украинских революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

6 ноября отмечается День освобождения Киева, а 9 ноября – День украинского языка.

17 числа празднуется Всемирный день студентов, а 19 ноября – Всемирный день мужчин.

23 ноября украинцы чтут память жертв Голодомора.

Ну, а 29 ноября украинцев ждет день самых больших скидок в году – Черная пятница.

 

Агентство Телевидения Новости

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