У берегов популярных курортов Грузии пронесся смерч, из-за сильных ливней водой затопило улицы (видео)
Черноморское побережье Грузии пострадало от сильных ливней и смерчей.
В результате непогоды затопленным оказался город Батуми, а также соседний Кобулети.
Шторм, сопровождавшийся смерчем, ураганным ветром и ливневым дождем, пронесся 2 ноября, передает NewsTbilisi.
Отмечается, что дожди в черноморском регионе страны продолжаются уже три дня.
Из-за ливня в Батуми в субботу было затоплено несколько улиц: Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши.
"На телефоны "горячей линии" поступают звонки со всех районов. Приходится выкачивать воду из жилых помещений. Кое-где повреждены коммуникации. Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы", – цитирует РЕН ТВ представителя батумского ЖКХ.
Кроме того, в горных районах Аджарии из-за сильного тумана и снега закрыты некоторые перевалы.
По данным Национального агентства окружающей среды, непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней. Сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов.