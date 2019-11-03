В Первомайском на детской площадке обнаружили повешенную девушку - СМИ

Утром 2 ноября в городе Первомайском около 6:00-6:30 утра в 1/2-м микрорайоне на детской площадке во дворе за домом по одной из улиц города прохожие обнаружили мертвую девушку.

Тело висело на турнике детской площадки.

Об этом сообщает местное издание «Первомайщина Слобожанская».

По информации СМИ, погибшая - 1988 года рождения.

Как пишут в соцсетях очевидцы, погибшую уже опознали родственники.

Сообщается, что на теле девушки был рюкзак, рядом стоял пакет с вещами.

По другой же информации очевидцев, вещи девушки, в том числе телефон, лежали на земле перед телом.

Некоторые из очевидцев также утверждают, что возле тела стояла канистра.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщалось, в ту же ночь в Первомайском неизвестные подожгли автомобиль BMW, принадлежащий 21-летнему местному жителю. Машина была припаркована на стоянке рядом с домом автовладельца.

Агентство Телевидения Новости