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В Первомайском неизвестные подожгли BMW

В Первомайском неизвестные подожгли BMW

Накануне в 01:00 в Первомайский ОП поступила информация о возгорании автомобиля BMW, принадлежащего 21-летнему жителю города Первомайский. Машина была припаркована на стоянке рядом с домом автовладельца.

На месте работали сотрудники районной полиции и специалисты ГСЧС. Огонь полностью уничтожил переднюю часть авто.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Устанавливается сумма ущерба и причина возгорания.

Агентство Телевидения Новости

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