На Донбассе - 14 обстрелов за сутки, ранен военный

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбук.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела: у Песков и Пищевика и неподалеку от Водяного на Приазовье, а также у Павлополя.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано 10 обстрелов: неподалеку от Новолуганского, вблизи Хутора Свободного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Луганского, вблизи Зайцево , неподалеку от Южного, и у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм позиции ВСУ возле Новолуганского.

Напомним, в воскресенье на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.

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