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На Харьковщине за неделю произошло более сотни пожаров, двое погибших

На Харьковщине за неделю произошло более сотни пожаров, двое погибших

В течение недели, с 28 октября по 4 ноября спасатели ГСЧС 134 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области..

По данным ГСЧС, в результате пожаров погибли 2 человека, еще 1 получил травмы.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 26 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 228 найденных боеприпасов, из которых: 6 авиабомб, 91 артснаряд, 52 минометные мины, 9 гранат и 70 патронов.

 

Агентство Телевидения Новости

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