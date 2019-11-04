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В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей

В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей

В Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать.

В результате происшествия пострадали 13 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя автобуса задержали в воскресенье после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места происшествия.

В результате инцидента пострадали 13 человек, включая человека, который получил колотую рану, когда пытался не допустить бегства водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.

 

Агентство Телевидения Новости

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