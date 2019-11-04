"Год без Кати": Харьков присоединится к акции памяти Екатерины Гандзюк

Сегодня, 4 ноября, в годовщину смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк в Харькове пройдет акция памяти под названием "Год без Кати!"

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

«4 ноября - день смерти Кати Гандзюк. Смерти, за которую фактически не ответил никто. Катя погибла в результате нападения на нее 31 июля 2018 в Херсоне. Она боролась за жизнь 96 дней. За этот год наказаны только 5 исполнителей, которым не удалось убежать в первую неделю после совершенного преступления. Заказчики и организаторы известны, но до сих пор на свободе. Они позволяют себе игнорировать суды, прессу, общественность.

Вечер памяти.

Ждем всех, кто понимает, что без раскрытия этого преступления - невозможна успешная Украина. Зовем всех друзей. Зовем всех знакомых. Зовем всех неравнодушных», - говорится в сообщении ХАЦ.

Мероприятие, запланированное на 19:00, состоится под стенами областного управления полиции.

Сегодня акция в память Екатерины Гандзюк пройдет в разных городах Украины.

Кроме городов Украины акцию решили поддержать во Франции, Германии, Италии, Бельгии, в Израиле, США, Канаде, Чехии и Австрии.

Агентство Телевидения Новости