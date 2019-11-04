Подстрелили в лесу: медики рассказали о состоянии раненого мужчины
Харьковские медики рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего от огнестрельного ранения в лесу под Харьковом.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, у пострадавшего - непроникающее ранение дробью.
Сейчас он находится в больнице, получает лечение, ему проводят дополнительное обследование.
Состояние пострадавшего, по оценкам медиков, не угрожает его жизни.
Напомним, каксообщалось, в Харьковской области мужчина во время сбора грибов в лесу получил огнестрельное ранение.
45-летний мужчина собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук, похожий на выстрел, и почувствовал резкую боль.
После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".