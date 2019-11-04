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Подстрелили в лесу: медики рассказали о состоянии раненого мужчины

Подстрелили в лесу: медики рассказали о состоянии раненого мужчины

Харьковские медики рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего от огнестрельного ранения в лесу под Харьковом.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, у пострадавшего - непроникающее ранение дробью.

Сейчас он находится в больнице, получает лечение, ему проводят дополнительное обследование.

Состояние пострадавшего, по оценкам медиков, не угрожает его жизни.

Напомним, каксообщалось, в Харьковской области мужчина во время сбора грибов в лесу получил огнестрельное ранение. 

45-летний мужчина собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук, похожий на выстрел, и почувствовал резкую боль. 

После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".

 

Агентство Телевидения Новости

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