Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 95

В Кропивницком 8-летний ребенок собрал в соцсети миллион "лайков", чтобы ему купили собаку

В Кропивницком 8-летний ребенок собрал в соцсети миллион лайков, чтобы ему купили собаку

8-летний мальчик из Кропивницкого, который в соцсетях искал поддержки, чтобы уговорить маму купить ему собаку, все-таки стал владельцем четвероногого друга. Об этом говорится в сюжете ТСН.

3-классник Кирилл хотел собаку, но его мама была против. Несмотря на сильное желание ребенка, она предложила ему компромисс: мальчик рисует плакат и размещает его в соцсети. Если желание ребенка иметь четвероногого друга наберет миллион лайков, то собаку ему купят.

Ребенок так и сделал. Пост мальчика получил бешеную поддержку пользователей из разных стран мира. Миллион необходимых лайков его пост набрал всего за 5 дней.

После этого мать сдержала слово, и у ребенка появился четверолапый друг - 3-месячный щенок лабрадора. Это девочка, и ее назвали в честь миллиона набранных лайков – Милли.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 