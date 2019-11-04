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Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий

Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. Она опубликовала пост об этом на странице в Facebook.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Ирина Луценко.

Она отметила, что останется в команде партии "Европейская солидарность".

Кроме того, народный депутат подвела итоги работы в Верховной Раде и рассказала о своих достижениях в сфере защиты прав детей, а также обеспечения государственного суверенитета Украины.

Как сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, у его жены - проблемы с сердцем.

Напомним, ранее данные об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Как известно, Ирина Луценко - народный депутат VII, VIII, IX созывов. В прошлом созыве была представителем президента (Петра Порошенко) в парламенте.

 

Агентство Телевидения Новости

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