В Харькове задержали группу наркоторговцев

В Харькове полицейские разоблачили группу наркосбытчиков, которые сбывали наркотическое средство «метадон» оптовыми и розничными партиями путем «закладок» на территории Харькова и области, а также других регионов Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о деятельности злоумышленников поступила правоохранителям в декабре прошлого года.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 ( незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) Уголовного кодекса Украины.

Деятельность злоумышленников стала документироваться правоохранителями.

2 ноября полицейские провели 6 обысков по местам проживания злоумышленников и других фигурантов по делу.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли наличные денежные средства в разной валюте в сумме эквивалента около 45 000 гривен, 20 «закладок» с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на метадон, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты и электронные весы.

Изъятые наркотические вещества направили на экспертное исследование.

В настоящее время задержаны двое участников преступной деятельности.

Что касается остальных уличенных участников группировки, то сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании им меры пресечения, а также о наложении арестов на изъятые денежные средства и другое имущество злоумышленников.

Агентство Телевидения Новости