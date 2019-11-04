Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:39
Просмотров: 81

Руководителя КП на Харьковщине будут судить за присвоение 130 тысяч гривен

Руководителя КП на Харьковщине будут судить за присвоение 130 тысяч гривен

Лозовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Близнюковского района и его сообщника – частного предпринимателя.

Его обвиняют в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а его сообщника - по ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом, подлог документов).

Так, следствием установлено, что между КП и частным предпринимателем был заключен договор, согласно которому частный предприниматель должен был выполнить работы по разрушению идущих под снос зданий. 

Однако демонтаж проводился только «на бумаге». Никаких работ частник не выполнял, а в акты вносил ложные сведения, а и.о. начальника коммунального предприятия, в свою очередь, подписывал фиктивные документы.

Таким образом, в период с октября 2018 по март 2019 года, сообщники незаконно завладели бюджетными средствами в сумме более 130 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 