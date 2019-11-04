Ничего себе сходил в лес за дровами

Пошел в лес. Оказался с огнестрельными ранениями на больничной койке. Такая карма постигла жителя Соницевки, который вдруг стал дичью для группы охотников.

Знал бы где упадешь, подложил бы соломку. Мудрость этой пословицы в буквальном смысле почувствовал на себе 45-летний житель Харьковской области. Знал бы он, что с ним случится во время сбора спиленных веток в лесополосе в Солницевке в двух километрах от своего дома, то пошел бы за дровами в другое время, или в другое место.

Ольга Грабарь, главный специалист отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области:

Раптом він відчув різкий біль у тілі. Повернувся додому та викликав швидку. З тіла потерпілого вилучили мисливський дріб. Наразі стан здоров'я потерпілого задовільний. За попередніми даними поранення чоловіку заподіяла група осіб, які перебували на полюванні.

По версии следствия, случайные охотники увидели то ли сознательно, то ли бессознательно в сборщике веток дичь и открыли огонь. Все обстоятельства, из-за которого произошли ранения, теперь будут выяснять следователи. Уголовное производство открыто по статье "покушение на умышленное убийство", санкции которой предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы. Угрозы жизни раненму, по информации медиков, нет. У него непроникающие ранения дробью в височную область, брюшную полость и грудную клетку.

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