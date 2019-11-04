Гербарий ХНУ им.Каразина насчитывает почти триста тысяч растений со всего мира. Как хранятся экземпляры

Ну ось це – одна з найвідоміших рослин наших

Гербарное хранилище кафедры ботаники и экологии растений университета. Здесь хранятся ценные образцы. Те, по которым были описаны новые для науки виды растений

Тюльпан дібровний, він був описаний в харківському університеті на початку двадцятого сторіччя. Ну, ось - кілька зразків різних тюльпанів

Под каждым образцом, на языке ученых - эксикатом, - описание

Оце було зібране Опєрманом в 1925 році біля околиць Миколаєва. Широка балка, по склонам…

Гербарий национального университета имени Каразина - один из старейших в Украине.

Ну, ось гербарний зразок з гербарію Черняєва , який був зібраний в 1823 році. Йому майже 200 років

А эти образцы морских водорослей и грибов прислали харьковским ученым из Германии и Англии в середине девятнадцатого столетия. Сохранился даже цвет

Воно сохло на цих паперових листочках і так приклеїлось, водорості так сушаться

Здесь, в специальных карманчиках, есть растения, которые поражены грибками.

Университетский гербарий - это четыре комнаты, до потолка заставленных шкафами и образцами растений. Здесь их - более трехсот тысяч.

Юрий Гамуля, хранитель гербария

По-перше, це науковий гербарій і він використовується при проведенні наукових досліджень нами та колегами нашими з інших установ світу. І у нас є значна унікальна навчальна колекція, яка використовується для студентів.

Вот у нас 2 растения собраны, это для моей дипломной работы, я занимаюсь меловой флорой

Георгий Бондаренко пополнил гербарий почти на четыре сотни образцов. Говорит, в экспедиции ездит с апреля по август. Тогда, когда растения цветут. Вот в такой гербарной сетке образцы сушатся недели две

Дістаємо отаку сітку, кладемо, декілька газет сюди. І ось так перекладаємо, щоб він був сухий

Затем их отправляют в морозильную камеру. Это - чтобы избавить их от лишней влаги. Она - самый большой враг гербария. Сейчас идет сканирование образцов гербария. И часть харьковского собрания уже есть на сайтах, использующихся для работы учеными со всего мира.

Це отой тюльпан, що я показував. Він доступний… Тут можливе все, навіть вимірювати розміри, якщо потрібні якісь

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