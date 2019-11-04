"Какую-то "запчасть" не могут найти" Почему часть Харькова до сих пор остается без отопления?

В холодных квартирах с температурой воздуха не выше 13 градусов продолжают ждать начала отопительного сезона жители разных районов Харькова.

София Кузьменко живёт на Алексеевке. Рассказывает: узнать, когда дом подключат к отоплению, не может уже даже у тепловиков. Уже несколько дней линии теплосетей и “1562” по непонятным причинам не отвечают.

София Кузьменко, живет в доме по пр. Людвига Свободы, 36А

13 градусов в кухне, в которой готовим есть. Ну, я не знаю, какой прогноз будет вообще, ни воды нету горячей, 2 дня выключали свет, потому что люди включают бойлеры, включают обогреватели... с маленькими детьми - у нас тоже дети и старики мерзнут

Женщина рассказывает, что около двух недель назад тепловики уже пытались подключить тепло в дом, и почти сразу от запуска системы прорвало трубу в подвале.

Об аварии на теплосетях напоминает лишь разрытие у дома. Однако, говорят местные, активных работ здесь не было.

Ольга Артеменко, живет в доме по пр. Людвига Свободы, 36А

Вот эти вот выходные были, и сейчас вот - опять нету, на выходные не было и сейчас нету. Я не знаю, может быть, где-то они и работают, но у нас не работают. И мы дрожим, и вот придут платежки как положено

Надежда Чистякова, живет в доме по пр. Людвига Свободы, 36А

В комнате, где мы спим, где я живу - 11 градусов тепла. 11! То есть, вот как я вышла, вот так я в квартире и живу, и сплю одетая. Только пальто снимаю. Вот каждый год с нашим домом вот такие проблемы, когда жарко - отопление включают, а вот когда такой собачий холод - вот так мы мучаемся

Хуже всех, рассказывают горожане, тем, у кого маленькие дети, ведь за эти недели квартиры уже успели остыть. Поэтому нагреть их обогревателями уже почти невозможно. К тому же теплая вода в кранах также есть не у всех.

Виталий, живет в доме по пр. Победы, 78А

Что-то разрывают, потому что они же запускают систему и почему-то спускают. То есть они вечером заливали и уже к середине ночи отопление пропадало

Также до сих пор не дождались тепла еще все жители Индустриального, Холодногорского района, центра и Павлового Поля.

Наталья

В девятиэтажке по Довженко, где обувной, вчера не ​​было точно, на Шекспира, у моего брата, нету отопления

Валентина живет в 14-этажке по улице 23-го Августа, говорит, часть домов района с теплом, другим его уже даже не обещают.

Валентина, живет в доме по ул. 23-го Августа, 59

Не подключали, и вообще, сказали, какой-то запчасти не имеется. Сказали, вообще до 1-го декабря. Нормально? Какую-то запчасть не могут найти, купить или заказать... Время же нужно для этого. И вот эти все 14-этажки не отапливаются

Пока продолжают оставаться холодными и батареи в некоторых учебных заведениях города и области. В частности, из-за отсутствия отопления до 8 ноября продлили каникулы в 10-ти школах Купянска.

Никита, студент ХНУ им. В. Н. Каразина

Прохладно, чувствуешь холод, ну, не потеешь, так сказать

Георгий, студент биологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина

Мы учимся в центральном корпусе на кафедре ботаники. У нас там, на 5-м этаже, очень холодно, особенно вот эти аудитории, которые “троевые”, угловые - там вообще холод, очень холодно. Я еще и работаю на кафедре, мне приходится после работы сидеть мерзнуть

Между тем в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства отчитываются: работы по подключению тепла продолжаются. По состоянию на 7 часов утра по городу и области к отоплению подключено чуть более 86 процентов котелен.

По информации КП «ХТС» к теплу подключили чуть более 89 процентов домов коммунальной формы собственности. Продолжают оставаться без тепла еще некоторые больничные учреждения, детские сады и объекты культуры.

Агентство Телевидения Новости